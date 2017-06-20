Законопроект об АТО: в БПП хотят дождаться возвращения Порошенко
Законопроект о реинтеграции Донбасса не может быть зарегистрирован в Верховной Раде без дополнительных замечаний президента Петра Порошенко. Об этом заявила представитель президента в парламенте, заместитель главы фракции Блок Петра Порошенко Ирина Луценко, передает УНИАН.
"Я думаю, что без президента, без его дополнительных замечаний, а вы слышите, какие основательные замечания президент делает на любые инициативы, этот законопроект не будет зарегистрирован", - сказала она, комментируя слухи о том, что якобы законопроект о восстановлении государственного суверенитета в Донбассе может быть зарегистрирован в парламенте уже буквально на днях.
Она добавила, что рабочая группа по разработке этого документа состоит из аналитиков СНБО, народных депутатов, среди которых представители Народного фронта и Блока Петра Порошенко.
"БПП не будет согласовывать регистрацию этого закона до момента, пока не приедет президент, не будут согласованы последние позиции", - добавила представитель президента в ВР.
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13 июня 2017 года секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что после трех лет антитеррористической операции нужно определить новый формат, который "не перечеркивает минские соглашения".
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