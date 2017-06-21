Сдержанное приветствие: Американские СМИ о визите Порошенко

Американские СМИ отметили, что Порошенко встречали без традиционной помпы, а Трамп в заявлении после встречи даже не упомянул Россию

Украинского президента Петра Порошенко в США принимали без традиционных для иностранных лидеров почестей, но у него была возможность встретиться с большим количеством чиновников администрации Дональда Трампа. Об этом пишут американские издания.

"Украинского президента не приветствовали с традиционной помпой. (...) Появившись в западном крыле во вторник утром, Порошенко не приветствовал Трамп - как президент делает с остальными лидерами. Он прошел в западное крыло тихо и без фанфар", - пишет CNN.



В администрации Трампа отрицают, что в Белом доме таким образом "унизили" Порошенко. Там говорят, что у украинского президента было больше личных встреч с чиновниками администрации, чем у других мировых лидеров.



AP отмечает, что Трамп встретился с Порошенко в то время, когда особо усилился интерес к вопросу, будет ли администрация президента США защищать своих партнеров перед лицом российской агрессии.



При этом на видео, обнародованном Белым домом, Трамп не упомянул о России и не ответил на вопрос о расследовании возможных связей его штаба с РФ во время предвыборной кампании. Не было упоминаний о России также и в итоговых заявлений после встречи Порошенко с вице-президентом Пенсом.

Спикер Белого дома позже только отметил, что Россия "очевидно, была темой для дискуссии", пишет AP.

USA Today подчеркивает, что слова Трампа об Украине были менее конкретными, чем заявление Порошенко. Президент США описал Украину как "место, в которое все вовлечены".

20 июня Порошенко встретился с Трампом, Пенсом, главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

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