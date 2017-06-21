Визит Порошенко в США: проведено восемь встреч на топ-уровне

Помимо переговоров с Дональдом Трампом, президент встретился с главами Пентагона, Госдепартамента, МВФ, Всемирного банка и других структур США и мира

Все восемь вчерашних встреч украинской делегации во главе с президентом Петром Порошенко в Вашингтоне были посвящены координации с США позиции по войне в Донбассе. Об этом у себя в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, которая также находится в американской столице.

"Очень важная встреча с госсекретарем Рексом Тиллерсоном. Ключевые темы - безопасность в Донбассе, Крым, санкции против РФ, которые, как подтвердил глава внешнеполитического ведомства Америки, будут продолжаться до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины", - пишет она.

Геращенко уточнила, что "украинский кейс" в Вашингтоне ведет вице-президент Майкл Пенс - так же, как до него Джозеф Байден.

Также вчера, 20 июня, глава государства и чиновники провели переговоры с главой Международного валютного фонда Кристин Лагард и президентом группы Всемирного банка Джим Йонг Кимом. "Тема - поддержка реформ в Украине", - лаконично сообщила Геращенко.

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По ее словам, "все прошло так, как и планировалось, и даже лучше".

"Все встречи были полноценными... Подтверждена позиция активизации военно-технического сотрудничества, активного привлечения США к решению конфликта с РФ, поддержки реформ. Это были не ритуальные разговоры. Мое ощущение из этих встреч: украинский вопрос и российская агрессия против Украини все больше в фокусе внимания новой администрации США", - резюмировала она.

Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

20 июня 2017 года президент Петр Порошенко встретился в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом, главой Пентагона Джеймсом Мэттисом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

Сегодня, 21 июня, Порошенко и украинская делегация проведут ряд встреч с чиновниками, конгрессменами и сенаторами США, после чего вылетят в Брюссель, где состоится саммит Европейской народной партии.

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