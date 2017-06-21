Сегодня в Минске Украина поднимет вопрос освобождения заложников
Сегодня в Минске состоится заседание трехсторонней контактной группы. Об этом ЛІГА.net сообщила пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.
"Основные темы повестки дня - вопросы безопасности и освобождение заложников", - отметила Олифер.
16 июня представитель Украины в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко заявила, что количество украинских заложников увеличилось до 129.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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