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Сегодня в Минске Украина поднимет вопрос освобождения заложников

21.06.2017 10:09
Основные темы повестки дня - вопросы безопасности и освобождение заложников
Сегодня в Минске Украина поднимет вопрос освобождения заложников
Фото: скриншот видео

Сегодня в Минске состоится заседание трехсторонней контактной группы. Об этом ЛІГА.net сообщила пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Основные темы повестки дня - вопросы безопасности и освобождение заложников", - отметила Олифер. 

16 июня представитель Украины в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко заявила, что количество украинских заложников увеличилось до 129. 

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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