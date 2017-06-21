Янтарное дело: Поляков в Раде потребовал лишить его иммунитета
Народный депутат от фракции Народный фронт Максим Поляков, один из фигурантов расследования по так называемому янтарному делу, требует как можно быстрее внести представление на лишение его неприкосновенности в сессионный зал. Об этом он заявил в ходе выступления в Верховной Раде, передает корреспондент LIGA.net.
"Вчера в Генпрокуратуру поступило обращение НАБУ и САП по поводу снятия депутатской неприкосновенности с нескольких народных депутатов. В этом списке есть и я. Требую как можно быстрее внести это представление по поводу меня в сессионный зал", - сказал он.
По словам Полякова, он "абсолютно уверен в своей правоте и законности своих действий".
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19 июня 2017 года в одном из ресторанов Киева сотрудники Национального антикоррупционного бюро задержали охранника нардепа Борислава Розенблата из фракции БПП по подозрению в получении крупной взятки. 20 июня НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура потребовали лишить иммунитета двух нардепов - Розенблата и Полякова.
Следствие подозревает обоих в получении взяток и организации незаконной схемы вокруг добычи янтаря. Помощь НАБУ оказывало американское ФБР.
Шестерым задержанным фигурантам дела объявили о подозрении. Розенблат назвал дело "провокацией" и заявил о "мести противников".
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