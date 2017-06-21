Янтарное дело: Поляков в Раде потребовал лишить его иммунитета

Народный депутат, фигурант антикоррупционного расследования НАБУ и САП, заявил, что "абсолютно уверен в своей правоте и законности своих действий"

Народный депутат от фракции Народный фронт Максим Поляков, один из фигурантов расследования по так называемому янтарному делу, требует как можно быстрее внести представление на лишение его неприкосновенности в сессионный зал. Об этом он заявил в ходе выступления в Верховной Раде, передает корреспондент LIGA.net.

"Вчера в Генпрокуратуру поступило обращение НАБУ и САП по поводу снятия депутатской неприкосновенности с нескольких народных депутатов. В этом списке есть и я. Требую как можно быстрее внести это представление по поводу меня в сессионный зал", - сказал он.

По словам Полякова, он "абсолютно уверен в своей правоте и законности своих действий".

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19 июня 2017 года в одном из ресторанов Киева сотрудники Национального антикоррупционного бюро задержали охранника нардепа Борислава Розенблата из фракции БПП по подозрению в получении крупной взятки. 20 июня НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура потребовали лишить иммунитета двух нардепов - Розенблата и Полякова.

Следствие подозревает обоих в получении взяток и организации незаконной схемы вокруг добычи янтаря. Помощь НАБУ оказывало американское ФБР.

Шестерым задержанным фигурантам дела объявили о подозрении. Розенблат назвал дело "провокацией" и заявил о "мести противников".

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