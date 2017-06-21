Покушение на Геращенко: подозреваемым грозят пожизненные сроки

Обвинительный акт против двух подозреваемых, которые, считает следствие, действовали в связке с российскими спецслужбами, уже передан в суд

Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование покушения на жизнь народного депутата Антона Геращенко "за его общественную и государственную деятельность". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следствие считает, что покушение на депутата организовал один из активных членов террористической организации ЛНР по заданию Генштаба вооруженных сил государства-оккупанта России.

Сейчас злоумышленник-организатор скрывается от следствия в РФ и на временно оккупированных территориях Украины. Он объявлен в розыск. Уголовное производство против него и других представителей российских спецслужб выделено в отдельное производство, отметили в СБУ.

Обвинительный акт против двух подозреваемых, которые находятся под стражей, уже передан в суд. Обоим грозит пожизненное заключение в том случае, если суд признает их виновными.

Читайте также: Аваков прокомментировал покушение на Геращенко

21 января 2017 года глава СБУ Василий Грицак сообщил, что в Киеве на этапе выполнения предотвращено покушение на убийство нардепа. Позднее выяснилось, что злоумышленники намеревались убить Антона Геращенко.

По данным МВД, главным их мотивом была деятельность сайта Миротворец, собирающего информацию о боевиках и их подельниках. Позже сам Геращенко подтвердил это.

Читайте также: СБУ опубликовала переговоры исполнителей покушения на депутата

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.