Раду просят разрешить привлечь Лозового к ответственности
Генпрокуратура просит парламент разрешить привлечь к уголовной ответственности по делу об уклонении от уплаты налогов в размере 1,846 млн грн народного депутата от Радикальной партии Андрея Лозового. Об этом у себя в Facebook сообщила, выложив фото документа, пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган.
"Генеральная прокуратура направила в Верховную Раду для рассмотрения представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины А.С. Лозового", - говорится в сообщении.
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19 мая 2017 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ внесет в Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с Лозового, подготовленные в ходе проверки э-декларации парламентария.
По словам главы ГПУ, Лозового подозревают в незаконном обогащении и уклонении от уплаты налогов. Сам депутат назвал это "политической расправой над командой РПЛ".
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