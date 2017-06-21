Раду просят разрешить привлечь Лозового к ответственности

Депутата от Радикальной партии после проверки его электронной декларации в ГПУ подозревают в незаконном обогащении и уклонении от уплаты налогов

Генпрокуратура просит парламент разрешить привлечь к уголовной ответственности по делу об уклонении от уплаты налогов в размере 1,846 млн грн народного депутата от Радикальной партии Андрея Лозового. Об этом у себя в Facebook сообщила, выложив фото документа, пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган.

"Генеральная прокуратура направила в Верховную Раду для рассмотрения представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины А.С. Лозового", - говорится в сообщении.

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19 мая 2017 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ внесет в Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с Лозового, подготовленные в ходе проверки э-декларации парламентария.

По словам главы ГПУ, Лозового подозревают в незаконном обогащении и уклонении от уплаты налогов. Сам депутат назвал это "политической расправой над командой РПЛ".

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