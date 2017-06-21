ГПУ просит Раду разрешить привлечь к ответсвенности Розенблата

В действиях нардепа Борислава Розенблата усматриваются признаки взяточничества на общую сумму $280 тыс, сообщил генпрокурор Юрий Луценко

Генеральная прокуратура подозревает народного депутата Борислава Розенблата из Блока Петра Порошенко во взяточничестве, в связи с чем просит Верховную Раду разрешить привлечь его к уголовной ответственности. Об этом написал генпрокурор Юрий Луценко у себя в Facebook.

"Внес представление в ВР о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержания и ареста народного депутата Б. Розенблата, в действиях которого усматриваются признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму $280 тыс", - написал Луценко.

Сегодня Луценко внес в парламент представление на снятие депутатской неприкосновенности с нардепа Олеся Довгого и Евгения Дейдея.

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