"Это неприемлемо": РФ ответила на требование США покинуть Донбасс

В Кремле в очередной раз сделали вид, что якобы непричастны к вооруженной агрессии против Украины

В Кремле заявление Белого дома о сохранении санкций против страны-агрессора России до ее ухода из Донбасса считают "неприемлемым и неправильным". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Reuters.



"Мы неоднократно заявляли, что Россия не присутствует на территории Донбасса. Поэтому мы считаем подобные заявления неприемлемыми и неправильными", - сказал он.



Также Песков сообщил, что в Москве на уровне экспертов рассматривается ряд мер в ответ на очередные санкции США, которые планируется ввести против РФ из-за ее агрессии против Украины.



"Само собой разумеется, что основным принципом реагирования на санкции является взаимность", - подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина.

20 июня 2017 года спикер Белого дома Шон Спайсер заявил, что США по-прежнему считают Россию агрессором и ожидают, что Москва прекратит оккупацию и выведет свои войска из Донбасса.

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