В Минске поддержали идею перемирия в АТО на время уборки урожая

На встрече трехсторонней контактной группы Украина выразила возмущение в связи с нападением боевиков на наблюдателей ОБСЕ в оккупированной Ясиноватой

Трехсторонняя контактная группа на сегодняшних переговорах в Минске поддержала идею установления в Донбассе режима прекращения огня на время уборки урожая. Об этом в Facebook сообщила Дарка Олифер, пресс-секретарь представителя Украины в группе Леонида Кучмы.



"Трехсторонняя контактная группа поддержала обращения местных советов о начале так называемого хлебного перемирия - соблюдения режима тишины на время уборки урожая с 24 июня 2017 года и далее", - сообщила она.



Также в Минске Украина выразила возмущение в связи с очередным случаем агрессии боевиков против наблюдателей СММ ОБСЕ, имевшим место во временно оккупированной Ясиноватой 20 июня. "Мы категорически осуждаем эту попытку запугать сотрудников миссии, требуем найти и наказать виновных. На территории ОРДЛО происходит все больше насилия и угроз по отношению к сотрудникам миссии", - отметила Олифер.



По ее словам, в гуманитарной подгруппе продолжается процесс согласования списков заложников и задержанных. "Мы ждем определения конкретных сроков и форматов освобождения заложников", - сообщила пресс-секретарь Кучмы, отметив, что в этой работе участвует омбудсмен Валерия Лутковская.

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Касательно политической подгруппы Олифер подчеркнула, что, согласно позиции Украины, на повестке дня ее работы должны стоять "отмена экспроприации украинских и европейских предприятий в ОРДЛО, денонсация указа президента РФ о признании документов, выданных псевдовластями ОРДЛО, отказ от установления так называемой границы и рублевой зоны на неподконтрольной Украине части Донбасса, создание рабочей подгруппы по украинско-российской границе".



"В экономической подгруппе продолжили работу по обеспечению жизнедеятельности инфраструктуры Донбасса", - добавила Олифер.



Также она отметила, что полный и устойчивый режим прекращения огня, вывод из Украины российских войск и тяжелого вооружения и доступ СММ ОБСЕ ко всему участку границы с РФ остаются "базовыми и принципиальными" условиями для прогресса по всем направлениям минского процесса.

Ранее сегодня, 21 июня, МИД заявил, что расценивает нападение подконтрольных Кремлю боевиков на членов СММ ОБСЕ в Донбассе как попытку страны-агрессора России запугать наблюдателей.

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