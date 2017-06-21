Порошенко: Необходимости смены формата переговоров о Донбассе нет

Президент отметил, что в Вашингтоне украинская делегация обсуждала более активное привлечение США к нормандскому и минскому форматам

Президент Петр Порошенко заявил, что не видит необходимости в смене форматов переговорных процессов по Донбассу, однако приветствует более активное привлечение США к урегулированию конфликта. Об этом он сказал на брифинге по итогам визита в Вашингтон, сообщает пресс-служба главы государства.



"Мы не видим необходимости менять нормандский формат и иметь какой-то параллельный трек к минскому процессу", - заявил Порошенко, отвечая на вопрос, обсуждалась ли во время встреч в американской столице возможность изменения минского и нормандского форматов.



"Мы действительно обсуждали более активное привлечение наших американских партнеров к нормандскому формату. Мы полностью открыты и приветствуем эти шаги", - добавил президент.

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По его словам, Украина будет приветствовать и более активное участие США, в том числе и представительское, в минском процессе, в частности в трехсторонней контактной группе. "Мы считаем, что это может привнести новое дыхание, перезагрузку и дать быстрые результаты", - отметил Порошенко.

16 июня 2017 года сообщалось, что США готовы поддержать действенную альтернативу минским соглашениям, если Украина и государство-оккупант Россия смогут найти такой механизм.



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