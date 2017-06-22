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Конгресс ускорит рассмотрение резолюции о признании Голодомора

22.06.2017 00:48
Порошенко по результатам встреч в Вашингтоне заверил, что конгрессмены готовы ускорить рассмотрение резолюции о признании Голодомора геноцидом
Конгресс ускорит рассмотрение резолюции о признании Голодомора
Петр Пооршенко (фото - Петро Порошенко/Facebook)

Конгресс США ускорит рассмотрение резолюции о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом сообщил президент Петр Порошенко

Президент сказал, что во время встреч в Вашингтоне он поднял вопрос о рассмотрении резолюции. Порошенrо заверил, что в Конгрессе согласились ускорить процесс.

"Мы получили полную поддержку конргессменов, которые согласились ускорить рассмотрение резолюции", - отметил он. 

22 мая Сенат штата Вашингтон принял резолюцию о почтении памяти жертв Голодомора в Украине 1932-1933 гг. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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