Конгресс ускорит рассмотрение резолюции о признании Голодомора
22.06.2017 00:48
Порошенко по результатам встреч в Вашингтоне заверил, что конгрессмены готовы ускорить рассмотрение резолюции о признании Голодомора геноцидом
Петр Пооршенко (фото - Петро Порошенко/Facebook)
Конгресс США ускорит рассмотрение резолюции о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом сообщил президент Петр Порошенко.
Президент сказал, что во время встреч в Вашингтоне он поднял вопрос о рассмотрении резолюции. Порошенrо заверил, что в Конгрессе согласились ускорить процесс.
"Мы получили полную поддержку конргессменов, которые согласились ускорить рассмотрение резолюции", - отметил он.
22 мая Сенат штата Вашингтон принял резолюцию о почтении памяти жертв Голодомора в Украине 1932-1933 гг.
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