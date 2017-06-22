Януковичу отправили повестку - вызывают на понедельник: фото
Оболонский районный суд вызывает беглого экс-диктатора Виктора Януковича, который скрывается от правосудия на территории государства-оккупанта Российской Федерации, на 10 ближайших заседаний по делу о государственной измене. Об этом говорится в повестке, опубликованной на сайте суда.
Заседания суда назначены на 26-е и 29 июня, 6-е, 12-е, 13 июля и 3-е, 10-е, 17-е, 23-е и 31 августа.
Пресс-служба суда отметила, что адвокатам Януковича предоставлена программная возможность для участия подзащитного в судебном заседании в режиме видеоконференции.
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28 ноября 2016 года генпрокурор Юрий Луценко огласил уведомление о подозрении Януковичу в госизмене. 15 декабря Печерский суд Киева разрешил задержать экс-диктатора и доставить его в суд, 20 января 2017 года суд дал разрешение на заочное расследование.
14 марта прокуратура передала в суд обвинительный акт: Януковича подозревают в совершении преступлений по ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и госграницы) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) УК.
Ранее в ходе заседания адвокаты Януковича заявили, что глава ГПУ якобы имеет возможность влиять на работу суда из-за наличия дисциплинарного дела против председательствующего судьи.
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