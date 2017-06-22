Януковичу отправили повестку - вызывают на понедельник: фото

В уведомлении указаны документы, которые нужно иметь при себе, а также перечислены уважительные причины для отсутствия

Оболонский районный суд вызывает беглого экс-диктатора Виктора Януковича, который скрывается от правосудия на территории государства-оккупанта Российской Федерации, на 10 ближайших заседаний по делу о государственной измене. Об этом говорится в повестке, опубликованной на сайте суда.

Заседания суда назначены на 26-е и 29 июня, 6-е, 12-е, 13 июля и 3-е, 10-е, 17-е, 23-е и 31 августа.

Пресс-служба суда отметила, что адвокатам Януковича предоставлена программная возможность для участия подзащитного в судебном заседании в режиме видеоконференции.

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