Переговоры нормандской четверки состоятся на следующей неделе

Президент Петр Порошенко анонсировал телефонные переговоры лидеров стран, занятых в нормандском формате вопросом Донбасса - Украины, ФРГ, Франции и РФ

Переговоры лидеров государств нормандской четверки (Украина, Германия, Франция и Россия) в телефонном режиме состоятся в начале следующей недели. Об этом на совместном брифинге с главой Европейского Совета Дональдом Туском заявил президент Петр Порошенко.

В нормандском формате участие принимают украинский и французский президенты Эмманюэль Макрон и Петр Порошенко, немецкий канцлер Ангела Меркель, а также лидер государства-оккупанта РФ Владимир Путин.

"26 июня нас пригласили встретиться с президентом Макроном в Париже, и у него очень проевропейская позиция. Мы готовимся к телефонным переговорам на уровне лидеров на следующей неделе в нормандском формате, и это очень важные и эффективные недели для Украины и Европы", - отметил он.

При этом глава государства отметил, что у него с лидерами Франции и Германии "эффективная координация".

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Вчера, 21 июня, Макрон заявил, что "в ближайшие недели" состоится встреча нормандской четверки - еще до саммита Большой двадцатки, который состоится 7-8 июля в Гамбурге. В МИД ранее сообщали, что следующая встреча в нормандском формате может состояться, когда Меркель вернется с летних каникул.

30 мая 2017 года в Берлине прошла встреча заместителей министров иностранных дел стран нормандской четверки: Украины, Германии, Франции и РФ.

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