Зубко назвал дату, когда мусор вывезут из Львова

До 23 июня власти Львова и Львовская ОГА должны провести расчеты возможностей имеющихся полигонов, сказал вице-премьер Геннадий Зубко

Власти Львова совместно с облгосадминистрацией и другими местными органами власти должны до 23 июня разработать график вывоза мусора из города, а к 5 июля 2017 года вывезти его. Об этом заявил вице-премьер-министр Геннадий Зубко, сообщает Укринформ.

Зубко предложил определить протоколом заседание, что до 23 июня власти Львова и Львовская ОГА должны провести расчеты возможностей имеющихся полигонов относительно приема накопленных твердых бытовых отходов и распределить объемы между перевозчиками в разрезе каждого полигона.

"До 23 июня разработать и предоставить для выполнения Львовскому городскому совету графики вывоза твердых бытовых отходов из Львова, накопленных на 463 контейнерных площадках, до 5 июля обеспечить выполнение вывоза твердых бытовых отходов", - отметил Зубко.

Также вице-премьер поручил Львовской ОГА, другим местным органам власти совместно с Львовской городской властью немедленно обеспечить оперативную координацию мер по вывозу твердых бытовых отходов со Львова.

20 июня 2017 года сообщалось, что премьер-министр Владимир Гройсман дал поручение Зубко возглавить специальную группу чиновников, которая совместно с областной властью поможет найти решение проблемы утилизации мусора во Львове.

14 июня Гройсман заявил, что Кабмин готов оказать помощь Львову, но власти города должны сами приложить усилия, чтобы найти необходимые решения.

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