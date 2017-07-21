ГПУ открыла производство против Вилкула

Есть признаки уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Генпрокуратура открыла производство против депутата от Оппозиционного блока Александра Вилкула по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Об этом генпрокурор Юрий Луценко сообщил сегодня на пресс-конференции в Днепре.

Луценко показал журналистам документ и процитировал: "21.07 в 11:51 были внесены в Единый реестр досудебных расследований материалы правоохранительных органов по поводу того, что Вилкул Александр Юрьевич, вероятно, уклонился от уплаты налогов в особо крупных размерах".

Луценко отметил, что прокуратура располагает информацией от Государственной фискальной службы Днепропетровской области о том, что по результатам внеплановой проверки по Вилкулу есть признаки уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

"Мы должны провести еще несколько действий с фискалами, потом экспертизы, чтобы предъявить подозрение Вилкулу. В случае, если мы подойдем к этому к этому вплотную... я вынужден буду получить согласие Верховной Рады", - сказал он.

Генпрокурор напомнил, что в случае уплаты недостающих налогов дело может быть закрыто. "Но это уже зависит от самого господина Вилкула", - добавил он.

Ранее временно исполняющая обязанности главы Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Днепропетровской области Оксана Томчук заявила, что Вилкул уклонился от уплаты 19 млн грн налогов.

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