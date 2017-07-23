ЕС встревожен проектом новых санкций США против РФ

Еврокомиссия предупредила о возможных "непредвиденных последствиях" законопроекта о санкциях для усилий ЕС по диверсификации источников энергии из РФ

Евросоюз встревожен тем, что США предпринимают шаги по усилению санкций против России, не координируя свои действия с партнерами из Группы 7. Об этом идет речь в заявлении Еврокомиссии, сообщает Reuters.

Во вторник Палата представителей Конгресса США рассмотрит законопроект, который расширяет санкции против РФ, а также ограничивает способность администрации Дональда Трампа отменять их.

Еврокомиссия предупредила о возможных "широких и неизбирательных" "непредвиденных последствиях" законопроекта, особенно в отношении усилий ЕС по диверсификации источников энергии из России.

DW сообщает, что, согласно проекту поправок, которые согласовали республиканцы и демократы в Конгрессе, США и далее будут выступать против строительства газопровода "Северный поток-2", поскольку, по мнению американских законодателей, этот проект "вредит энергетической безопасности Евросоюза, развитию газового рынка в Центральной и Восточной Европе и устремлениям Украины в сфере энергетики ".

В заявлении комитета по иностранным делам Палаты представителей США говорится, что поправки помогут "укрепить энергетическую безопасность наших европейских союзников, сохранив их доступ к ключевым энергетическим ресурсам за пределами России".

Недавно в Газпроме заявили, что проекты, которые компания реализует в области трубопроводного газа, включая Северный поток-2 и Турецкий поток, глубоководные проекты на арктическом шельфе и сланцевые проекты в России или за ее пределами, могут столкнуться с трудностями вследствие введения США новых санкций против России.

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