Полторак не исключает провокаций со стороны России в Беларуси

Вызывает беспокойство проведение российских учений Запад-2017, отметил министр обороны

Вооруженный конфликт в Донбассе не является замороженным. Об этом у себя в Facebook cообщил министр Степан Полторак.

"Ежедневно на востоке страны погибают и страдают люди. Непосредственное управление действиями боевиков обеспечивается кадровыми военными РФ. Пример сказанному - недавнее задержание Агеева - кадрового военного ВС страны-агрессора. Вызывает беспокойство проведение российских учений Запад-2017. Мы не исключаем возможности провокаций со стороны РФ под надуманными предлогами", - подчеркнул Полторак.

По его словам, при таких условиях Украина вынуждена обеспечивать свою обороноспособность.

"Отмечаю конструктивную работу группы экспертов и спецпредставителя США в Украине Курта Волкера во время визита. Мировое сообщество должно справедливо и объективно оценивать события на востоке Украины и поддерживать нас в стремлении отстоять территориальную целостность и суверенитет", - сказал Полторак.

23 июля спецпредставитель США Курт Волкер назвал конфликт в Донбассе "горячей войной".

Запад-2017 - совместные стратегические учения армий РФ и Беларуси, пройдут с 14 по 20 сентября. Официально заявлено участие до 13 тысяч военных, неофициальные данные говорят о значительно более крупной группировке войск - до 100 тысяч человек. Учения пройдут в два этапа - на территории РФ и на семи полигонах в Беларуси.

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