НАБУ и САП задержали экс-следователя ГПУ Суса
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали экс-чиновника Генеральной прокуратуры Украины. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
По данным источника LIGA.net, задержан старший следователь по особо важным делам Главного следственного управления ГПУ Дмитрий Сус.
Сус был задержан в международном аэропорту Борисполь.
Экс-чиновник ГПУ подозревается в в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 3 и 4 статьи 191 - присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, а также предусмотренных статьей 366-1 - декларирование ложной информации.
13 апреля текущего года Сус был уволен из ГПУ.
В ноябре 2016 года генеральный прокурор Юрий Луценко вынес выговор Сусу за то, что тот не указал в декларации элитный автомобиль Audi Q7.
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