НАБУ и САП задержали экс-следователя ГПУ Суса

Бывший старший следователь Главного следственного управления задержан в аэропорту Борисполь

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали экс-чиновника Генеральной прокуратуры Украины. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

По данным источника LIGA.net, задержан старший следователь по особо важным делам Главного следственного управления ГПУ Дмитрий Сус.

Сус был задержан в международном аэропорту Борисполь.



Экс-чиновник ГПУ подозревается в в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 3 и 4 статьи 191 - присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, а также предусмотренных статьей 366-1 - декларирование ложной информации.



13 апреля текущего года Сус был уволен из ГПУ.

В ноябре 2016 года генеральный прокурор Юрий Луценко вынес выговор Сусу за то, что тот не указал в декларации элитный автомобиль Audi Q7.

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