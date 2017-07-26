Миграционная служба прокомментировала гражданство Саакашвили

Материалы по Саакашвили рассмотрены на заседании Комиссии по вопросам гражданства при президенте Украины

Материалы по лишению гражданства экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили рассмотрены Комиссией по вопросам гражданства при президенте. Решение о лишении гражданства будет принимать президент Петр Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба Государственной миграционной службы.

"Материалы по Саакашвили предоставлены Генеральной прокуратурой Украины, проработаны Государственной миграционной службой Украины, направлены на рассмотрение Комиссии по вопросам гражданства при президенте Украины, и в установленном порядке рассмотрены на заседании Комиссии.

По Конституции Украины, президент Украины принимает решение об утрате гражданства Украины на основании выводов Комиссии по вопросам гражданства", - сказано в сообщении.

При этом заголовок сообщения миграционной службы звучит следующим образом: "Президентом Украины издан указ об утрате гражданства Украины".

В госслужбе пояснили, что прекращение гражданства Украины в случаях, предусмотренных законом, является конституционной нормой.

"Основания для потери гражданства Украины перечислены в ст.19 закона Украины о гражданстве Украины. К таким основаниям, в частности, относится, добровольное получение гражданином Украины гражданства другого государства, если на момент такого получения он достиг совершеннолетия, или получение лицом гражданства Украины на основании статьи 9 этого закона вследствие обмана, сознательного представления неправдивых сведений или фальшивых документов.

Согласно статьям 24 и 25 закона, подготовка представлений об утрате лицами гражданства Украины и вместе с необходимыми документами направление на рассмотрение Комиссии при президенте Украины по вопросам гражданства, в зависимости от места жительства, осуществляется Государственной миграционной службой Украины и Министерством иностранных дел Украины, дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Украины", - сказано в сообщении.

При этом, в комментарии УНИАН глава пресс-службы Государственной миграционной службы Сергей Гунько заявил, что не подтверждает факт лишения Саакашвили украинского гражданства. Он сказал, что не давал такую информацию ТСН "и вряд ли кто-то из сотрудников ГМСУ ее давал также".

Ранее сегодня, 26 июля, в СМИ появилась информация о якобы лишении Саакашвили украинского гражданства "из-за внесения в анкету ложных данных". LIGA.net не получила официального подтверждения этой информации. В пресс-службе Саакашвили опровергли информацию о лишении политика украинского гражданства.

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