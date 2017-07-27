Суд избирает меру пресечения для экс-чиновника ГПУ Суса

Судья Соломенского районного суда удовлетворила ходатайство о запрете фото- и видеосъемки, несмотря на протесты прокуроров САП

Соломенский районный суд Киева избирает меру пресечения для экс-заместителя начальника департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики - начальника управления по расследованию уголовных производств в сфере экономики Генеральной прокуратуры Дмитрия Суса, передает Укринформ.

В начале заседания судья удовлетворил ходатайство стороны защиты о запрете фото- и видеосъемки заседания, несмотря на протесты прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Журналисты при этом могут оставаться в зале заседания.

Прокуроры САП требуют вынести решение о 5 млн грн залога для Суса, сообщается в сюжете ТСН.

Экс-следователь ГПУ в начале заседания назвал дело против него "цирком", заявив, что "господин Сытник (глава НАБУ - ред.) что-то там хочет от него".

Сус был задержан 25 июля детектива НАБУ под руководством прокуроров САП в международном аэропорту Борисполь.

26 июля Сусу сообщили о подозрении. Он подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 3 и 4 статьи 191 - присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, а также предусмотренных статьей 366-1 - декларировании ложной информации.

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