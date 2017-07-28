Конкурс в Верховный суд: герои расследований - среди победителей

ВККС рекомендует назначить судьями нового Верховного суда 120 кандидатов, среди которых, по данным СМИ, есть фигуранты журналистских расследований

Высшая квалификационная комиссия судей в четверг, 27 июля, утвердила рейтинг 320 кандидатов на должности судей Верховного суда, среди которых 120 признаны победителями конкурса. Об этом сообщает пресс-служба ВККС.

По результатам конкурсного отбора комиссия направит в Высший совет правосудия рекомендации о назначении 120 кандидатов судьями административного, хозяйственного, уголовного и гражданского кассационных судов в составе Верховного суда - по 30 судей в каждом.

Полный итоговый рейтинг доступен по ссылке.

В то же время журналисты программы Схемы сообщают, что в рейтинг кандидатов на должности в новом суде попали несколько судей, фигурировавших в журналистских расследованиях.

В частности, речь идет о Наталье Билык, отметившей в анкете, что ее может рекомендовать народный депутат от Блока Петра Порошенко Иван Мельничук.

Также в рейтинг победителей попал действующий замглавы Апелляционного суда Ровенской области Виктор Остапук, отметивший в анкете, что его может рекомендовать губернатор Волынской области, в которой судья работал ранее.

Автомобиль BMW, на котором Остапук в феврале 2017-го приехал на экзамен для кандидатов в Верховный суд, судья назвал купленным за свои деньги, однако в декларации 2015 года указал, что машиной владеет некий Роман Дубовик, которого в СМИ называли ровенским бизнесменом.

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Еще один победитель - судья Валентина Курило также приехала на экзамен на BMW. "Она тогда отметила, что ее привез зять, но не смогла вспомнить, каким бизнесом он занимается, чтобы позволить себе такое авто", - пишут журналисты.

В рейтинг победителей попал и действующий судья Высшего специализированного суда Владимир Британчук. СМИ выяснили, что он стал судьей в СССР еще в то время, когда не нужно было принимать присягу, поэтому до сих пор работает судьей без присяги судьи.

Среди победителей также Валентина Симоненко, которая была противницей электронного декларирования. Кроме того, при решении практической задачи в рамках конкурса судья получила дело, очень похожее на то, которое рассматривала ранее в своей практике.

Тогда аналогичные задачи получили также судья Людмила Охримчук и действующий председатель Верховного суда Ярослав Романюк, который во время зачитывания рейтингов ВККС подал заявление о прекращении участия в конкурсе.

Конкурс в Верховный суд начался 7 ноября 2016 года. Для участия в нем зарегистрировались 1436 человек, 846 подали документы на участие, из которых к конкурсу были допущены 653, из них 625 - к прохождению квалификационного оценивания.

При оценивании участники конкурса сдали профессиональные и психологические тесты, прошли проверки Национального антикоррупционного бюро и Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции, Общественного совета добропорядочности и т. п.

В итоге ВККС провела собеседования в коллегиях с 381 кандидатом.

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