Конкурс в Верховный суд: у 25% победителей сомнительная репутация

Общественники-антикоррупционеры выяснили, что больше всего победителей конкурса с сомнительной репутацией попадет в Кассационный административный суд

Каждый четвертый из 120 победителей конкурса на должности судей нового Верховного суда имеет отрицательное заключение Общественного совета добропорядочности (ОСД). Об этом говорится в пресс-релизе Центра противодействия коррупции (ЦПК) по итогам конкурса.

Как отмечают в центре, почти 80% победителей конкурсного отбора, или 93 из 120 победивших кандидатов - бывшие или действующие судьи, остальные 27 кандидатов - ученые или адвокаты, ранее не работавшие в судебной системе.

При этом 30 из 120 отобранных Высшей квалификационной комиссией судей (ВККС) кандидатов, то есть 25%, имеют отрицательное заключение ОСД.

"То есть каждый четвертый будущий судья Верховного суда, избранный ВККС, нарушал права человека или принимал политически мотивированные решения, или не может объяснить собственные доходы", - отмечают в ЦПК.

По данным общественников-антикоррупционеров, больше всего победителей с отрицательным заключением ОСД попадет в Кассационный административный суд Верховного суда - девять из 30 его будущих судей.

Из 30 будущих судей Кассационного уголовного суда отрицательные заключения от общественников имеют шесть кандидатов, в основном - "за нарушение прав человека и решений Европейского суда по правам человека, а также за принятие политически мотивированных дел".

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В Кассационные хозяйственный и гражданский суды проходят, соответственно, восемь и семь кандидатов с отрицательными заключениями, сообщили в ЦПК.

Также в центре отмечают, что, например, в уголовном суде из 30 кандидатов только пять не имеют судейского опыта, шесть - с отрицательными заключениями ОСД. Этот суд будет принимать окончательные решения и/или пересматривать дела НАБУ.

"Согласно Уголовному процессуальному кодексу, такие дела в кассационной инстанции рассматривает коллегия из семи судей. В каждой такой коллегии по делам НАБУ будет по меньшей мере один судья с опытом нарушения права на защиту или с опытом политических преследований", - заявляют общественники.

Из 30 будущих судей гражданского суда в составе Верховного 25 - действующие судьи, 18 из которых - действующие судьи высших специализированных судов. Еще двое судей - Наталия Лященко и Валентина Симоненко - сейчас работают судьями в нынешнем Верховном суде, отмечают в ЦПК.

По информации центра, больше всего кандидатов без судейского опыта попало в хозяйственный суд - 12 из 30 кандидатов.

27 июля 2017 года ВККС утвердила рейтинг 320 кандидатов на должности судей нового Верховного суда, среди которых 120 признаны победителями конкурса.

По информации СМИ, среди победителей есть несколько судей, которые фигурировали в журналистских расследованиях.

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