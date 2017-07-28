НАПК не нашло нарушений в декларациях Гройсмана и Кутового

В то же время нарушения обнаружены в э-декларациях главы МИД Павла Климкина, вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе и некоторых народных депутатов

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции не нашло нарушений в э-декларациях премьер-министра Владимира Гройсмана и министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового, однако обнаружило их в декларациях главы МИД Павла Климкина, вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе и некоторых народных депутатов. Результаты проверок НАПК утвердило на своем заседании в пятницу, 28 июля, сообщает пресс-служба ведомства.

"В декларациях главы правительства Владимира Гройсмана (за 2015 год - ред.) и министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Кутового (за 2015 и 2016 годы - ред.) нарушения отсутствуют", - говорится в сообщении.

Кроме министра иностранных дел и вице-премьера, нарушения обнаружены в декларациях народных депутатов Александра Абдуллина (Батькивщина) и Александра Третьякова (Блок Петра Порошенко) и главы Высшего совета правосудия Игоря Бенедисюка.

Как отмечают в НАПК, большинство нарушений касаются ст. 46 закона о предотвращении коррупции: неполнота отображения доходов (п. 7, ч. 1 ст. 46), неполное отображение сведений об имеющихся денежных активах (п. 8 ч. 1 ст. 46), финансовые обязательства (п. 9 ч. 1 ст. 46), расходы и сделки, совершенные в отчетном периоде (п. 10 ч. 1, ст. 46) и т. п.

Также выявлено нарушение в декларации судьи Высшего административного суда Анатолия Еремина: он подал недостоверные сведения на сумму, не превышающую 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. НАПК приняло решение о вынесении декларанту предписания в соответствии с п. 5 раздела IV порядка проведения контроля и полной проверки декларации.

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"По результатам проверки деклараций других должностных лиц состава коррупционных правонарушений или правонарушений, связанных с коррупцией, конфликта интересов, признаков незаконного обогащения не установлено", - отметили в агентстве, добавив, что точность оценки задекларированных активов "соответствует данным, полученным из имеющихся источников".

20 июля 2017 года сообщалось, что НАПК в ходе полной проверки э-деклараций девяти членов правительства за 2015 год не нашло в них нарушений.

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