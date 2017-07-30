Суд арестовал подозреваемого в похищении Вербицкого и Луценко

Печерский суд арестовал Александра Волкова, подозреваемого в похищении участников Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого и в убийстве последнего





"Общими усилиями ГПУ и МВД задержан и решением Печерского суда арестован подозреваемый в похищении в январе 2014 активистов Майдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого", - сообщил генпрокурор.





Луценко отметил, что залог за это преступление не предусмотрен.





Ранее сообщалось , что Печерский райсуд Киева планирует избрать меру пресечения Александру Волкову, подозреваемому в организации похищения участников Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого и убийства последнего в январе 2014 года.





22 января 2014 года вблизи Борисполя Киевской области было найдено тело Юрия Вербицкого, пропавшего вместе с одним из координаторов Евромайдана Игорем Луценко. Тогда в МВД сообщили, что Вербицкий погиб от переохлаждения. Расследование похищения майдановцев возобновили в конце февраля 2014 года, после бегства из страны Виктора Януковича и его окружения.





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