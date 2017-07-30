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Суд арестовал подозреваемого в похищении Вербицкого и Луценко

30.07.2017 02:25
Печерский суд арестовал Александра Волкова, подозреваемого в похищении участников Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого и в убийстве последнего
Суд арестовал подозреваемого в похищении Вербицкого и Луценко
Фото: iStock/Global Images Ukraine
Печерский суд арестовал подозреваемого в похищении в январе 2014 года участников Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого и в убийстве последнего. Об этом сообщил в Facebook генпрокурор Юрий Луценко.

"Общими усилиями ГПУ и МВД задержан и решением Печерского суда арестован подозреваемый в похищении в январе 2014 активистов Майдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого", - сообщил генпрокурор.

Луценко отметил, что залог за это преступление не предусмотрен.

Ранее сообщалось, что Печерский райсуд Киева планирует избрать меру пресечения Александру Волкову, подозреваемому в организации похищения участников Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого и убийства последнего в январе 2014 года.

22 января 2014 года вблизи Борисполя Киевской области было найдено тело Юрия Вербицкого, пропавшего вместе с одним из координаторов Евромайдана Игорем Луценко. Тогда в МВД сообщили, что Вербицкий погиб от переохлаждения. Расследование похищения майдановцев возобновили в конце февраля 2014 года, после бегства из страны Виктора Януковича и его окружения. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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