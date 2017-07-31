В России приговорили 61-летнего украинца к 12 годам тюрьмы
Суд в России приговорил 61-летнего украинца Алексея Сизоновича к 12 годам колонии строго режима и штрафу. Об этом сообщает российский канал Дождь.
"Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил 61-летнего гражданина Украины Алексея Сизоновича к 12 годам лишения свободы и штрафу в размере 250 тысяч рублей", - отмечается в сообщении.
Его обвинили в том, что он якобы планировал теракты в Ростовской области.
Сизоновича осудили по нескольким статьям - подготовка теракта (ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ), незаконный оборот взрывных устройств (ч. 2 ст. 222.1 УК РФ) и незаконное пересечение границы России (ч. 1 ст. 322 УК РФ). Адвокат Сизоновича попросила смягчить наказание, учитывая возраст подсудимого, его состояние здоровья.
Однако правозащитники не подтверждают, что украинец имел отношение к подготовке терактов.
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