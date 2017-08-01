В офисе Гужвы могли найти секретные данные Минобороны - СБУ

Следователи изучают изъятый в помещении редакции сайта Страна.ua флеш-накопитель с информацией, которая может быть государственной тайной

В деле главного редактора издания Страна.ua Игоря Гужвы появилась новая подробность. В определении Печерского райсуда от 27 июля речь идет о том, что СБУ нашла в офисе ресурса данные, которые могут быть секретной информацией Минобороны.

Сейчас эти данные проверяют, ведется досудебное следствие по производству ч. 1 ст. 328 УК (разглашение государственной тайны), которое имеет регистрационный номер 22017101110000162.

Сообщается, что 22 июня при обыске в офисе издания правоохранители нашли флеш-накопитель Kingston с надписями "CN062806 5V 05360-307,А00LF", на котором позднее обнаружили электронные документы "со сведениями, которые, возможно, представляют государственную тайну".

"В ходе досудебного расследования указанного уголовного производства установлено, что часть вышеупомянутых документов... хранились на ПЭВМ 18052 с магнитными жесткими дисками №1152 и №1150, находящимися во владении юридического лица - Минобороны", - сообщает следствие.

СБУ запросило у суда право проверки персональной электронно-вычислительной машины в здании Минобороны с указанными накопителями для проведения экспертного исследования. Запрос был удовлетворен, хотя представитель министерства возражал.

Читайте также: За Гужвой правоохранители следили три месяца

22 июня 2017 года около 21:00 правоохранители по подозрению в "вымогательстве и получении" взятки задержали главреда сайта Страна.ua Игоря Гужву вместе с помощником. Нардеп Радикальной партии Дмитрий Линько утверждает, что редакция издания якобы требовала деньги за неразмещение компромата в сети. Гужва говорит, что "люди Линько" якобы сами предложили $20 тысяч за то, чтобы текст о конфликте окружения нардепа и советника главы МВД Ильи Кивы убрали с сайта.

Гужве избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом 544 тысяч гривень, которые были внесены 27 июня.





Игорь Гужва (скриншот из видеозаписи)

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.