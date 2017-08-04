Госдепартамент не закроет глаза на преступления России в Украине

Вопрос территориальной целостности Украины важен для США

США хотят сотрудничать с Россией, но не будут закрывать глаза на российские преступления в Украине. Об этом во время брифинга в Вашингтоне заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Наурет, передает Укринформ.



"То, что мы хотим найти зоны взаимодействия и улучшения отношений с Россией, где это возможно, ведь они еще и ядерная супердержава, не значит, что мы будем закрывать глаза на плохие действия, в которые они вовлечены, такие, как Украина", - сказала Наурет.



Пресс-секретарь подчеркнула, что вопрос территориальной целостности Украины важен для США.



"Вопрос Украины - очень важный и мы будем продолжать требовать ответственности для России. Мы только что назначили Курта Волкера, чтобы он разобрался с частью проблем", - отметила пресс-секретарь.



1 августа 2017 года вице-президент США Майк Пенс сказал, что США будут продолжать принимать меры для привлечения России к ответственности за ее дестабилизирующие действия, а также то, что РФ должна прекратить поддержку вражески настроенных режимов, таких как Северная Корея и Иран.



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