Тиллерсон: Россия проявила готовность обсудить войну в Украине

Глубокие разногласия по теме Украины между Вашингтоном и Москвой никуда не делись, подчеркнул при этом глава внешнеполитического ведомства США

Путинский режим демонстрирует "некоторую готовность" к переговорам по разрешению спровоцированной гибридной агрессией России ситуации в Донбассе. Об этом госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил на полях форума АСЕАН в Маниле, пишет Associated Press.

Такое мнение о переменах в позиции Кремля руководитель Госдепартамента выразил после кулуарной встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым, отмечает агентство.

Глава американского внешнеполитического ведомства утверждает, что Вашингтон намерен координировать действия "со всеми вовлеченными в кризис сторонами". По его словам, между США и Кремлем "глубокие разногласия" по войне на востоке Украины, но, в то же время, "оборвать всё остальное из-за одной проблемы - плохая идея".





Рекс Тиллерсон и Сергей Лавров (фото - ЕРА)

"Тиллерсон заявил, что США и России по-прежнему необходимо обсудить важные темы национальной безопасности", - передает АР.

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5 августа 2017 года президенты США Дональд Трамп и Франции Эмманюэль Макрон обсудили ситуацию в Украине. Незадолго до того стало известно, что Пентагон обратился к Белому дому с запросом предоставить Киеву противотанковое оружие Javelin. Кремль отреагировал на это заявлением, что поставки оружия США Украине могут "спровоцировать очередной виток напряженности" в зоне АТО.

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