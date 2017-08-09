РФ под прикрытием "Запад-2017" перебрасывает технику к границе ЕС
С начала августа началось перемещение российской военной техники по всей линии европейской границы РФ - от Балтийского моря в Санкт-Петербурге до берегов Черного моря. Об этом говорится в исследовании международного разведывательного сообщества InformNapalm.
Передвижение техники на видео и фото зафиксировали в разных регионах: Санкт-Петербург, Воронеж, Ростовская область, Краснодарский край, Самара, Волгоградская область, оккупированный Крым, Костромская область. Локации, где была замечена техника, помечены на карте.
Россия также готовит новые ветки железнодорожных путей - 7 августа ввели в строй дорогу на юге РФ около границы с Украиной. Отмечается, что в 2008 году за два месяца до начала вторжения в Грузию Россия начала срочно прокладывать новые пути к грузинской границе.
Российско-грузинской войне 2008 года также предшествовали учения вооруженных сил РФ "Кавказ-2008".
В исследовании подчеркивают, что каждые военные маневры России - потенциальная угроза для соседних государства. И "Запад-2017" могут быть просто учениями, а могут оказаться частью плана российской агрессии.
Планируется, что в учениях Запад-2017 с 14 по 20 сентября примут участие до 12700 солдат. Но официальные представители НАТО считают, что количество участников учений может быть увеличено до ста тысяч.
Из-за учений США направят в Эстонию роту воздушных десантников, а в Латвии заявили, что готовы к возможным провокациям.
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