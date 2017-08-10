Хищения во время войны: чиновники Минобороны под подозрением

Во время самой горячей фазы российской вооруженной агрессии против Украины несколько чиновников присвоили десятки миллионов на касках и бронежилетах

Пяти бывшим и действующим чиновникам Минобороны, а также двум служебным лицам коммерческого предприятия сообщено о подозрении в присвоении в десятков миллионов гривень бюджетных средств на закупках касок и бронежилетов в самый критический период войны России против Украины. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Расследование установило, что в 2014-2015 годах некоторые сотрудники Департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны присвоили бюджетные средства при закупках касок и бронежилетов для ВСУ.

По делу допрошены более 100 человек, изъято и исследовано более трех тысяч документов, проведено почти 30 ревизий и сложных судебных экспертиз.

Злоумышленники, утверждает Главная военная прокуратура, подписали ряд договоров поставки средств индивидуальной защиты (СИЗ) по цене с НДС. На основании подписанных платежных поручений Минобороны незаконно оплатило на счет предприятия-поставщика 32,6 млн грн в виде НДС, несмотря на то, что такие операции по закупке СИЗ на время АТО не могут облагаться налогами. Кроме того, дополнительными соглашениями к таким отдельным договорам была безосновательно увеличена цена поставленных касок и бронежилетов. Это привело к лишним расходам ведомства на сумму более 1,5 млн грн.

Подозреваемые проходят по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) и ч. 2 ст. 425 (халатное отношение к военной службе ) УК.

Троим фигурантам дела (работнику, директору и главному бухгалтеру поставщика) объявлено подозрение в том, что они присвоили средства Минобороны на сумму 34,1 млн грн. Эти лица проходят по ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) УК.

Обвинительные акты направлены в суд, наложен арест на имущество обвиняемых.

Читайте также: Скрытая сторона оборонки. Сколько тратят на украинскую армию

В феврале 2017 года в Кропивницком на хищении имущества аэродрома раскрыто руководство украинско-российского предприятия: после завершения незаконной сделки по демонтажу разоблаченный директор предприятия бежал в Россию.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.