Хуг о российских наемниках в Донбассе: Видели знаки отличия РФ

Наблюдатели ОБСЕ на временно оккупированной части Донбасса общались с людьми, которые представились российскими военными

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ видели знаки отличия страны-агрессора РФ в оккупированном Донбассе. Об этом заявил на брифинге первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг, отвечая на вопрос журналиста, есть ли российские наемники в ОРДЛО.

"Мы отчитываемся только о том, что видим. Мы видели знаки отличия Российской Федерации и других государств", - отметил Хуг.

По его словам, наблюдатели общались с людьми, которые сказали, что они являются военными РФ. "Мы видели отдельные единицы оружия, средства радиоэлектронной борьбы (российские, - ред.). Но выводы не относятся к нашим полномочиям. Мы призваны фиксировать, то, что видим", - сказал Хуг.

Он назвал обвинения ОБСЕ в том, что наблюдатели мало что замечают, необоснованными.

"Те, кто утверждает, что миссия слепа, это не потому, что мы не мониторим, а потому, что нам не дают наблюдать", - отметил Хуг.

Отвечая на вопрос о том, какова роль российского состава миссии и стоит ли им доверять, Хуг подчеркнул: "Мы открыты в контексте публикации качественного и количественного состава миссии. Отчеты пишутся не одним человеком. Патрули всегда состоят из представителей разных государств. Отчеты пишутся всеми членами патруля. Это направлено на то, что две пары глаз видят лучше, чем одна".

Хуг добавил, что он сам из Швейцарии. "Но моя страна не дает мне рекомендации, как я должен работать. У меня есть инструкции от ОБСЕ относительно своей работы . Все сотрудники, более 300 человек, подписывают кодекс поведения. В нем предусмотрены и обязательства относительно объективности их работы", - сказал Хуг.

Первый замглавы уточнил, что больше всего в миссии наблюдателей из ЕС, США. "Граждан из РФ только 35 человек", - сказал Хуг.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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