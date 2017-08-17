Грицак рассказал об активизации спецслужб РФ в Украине

В Мариуполе задержана диверсионная группа, планировавшая подорвать одно из подразделений Нацгвардии

ФСБ России направила в Украину диверсионные группы, задачей которых было убийство видных общественных и политических деятелей, а также подрыв одного из подразделений Нацгвардии. Об этом сегодня на брифинге сообщил глава СБУ Василий Грицак.

Он отметил, что в последнее время СБУ фиксирует активизацию российских спецслужб на территории Украины, которая проявляется в попытках внутренней дестабилизации, работе ДРГ, попытках совершать диверсии и теракты.

Грицак отметил активизацию российских СМИ - фейк с ракетным скандалом, якобы задержание диверсионных групп от СБУ на территории оккупированного Крыма и Донбасса. "Служба не считает такую активизацию случайной. Мы четко понимаем причины такой деятельности российских спецслужб. У нас есть оперативная информация о дальнейшей эскалации разведывательно-террористической деятельности российских спецслужб на территории нашего государства", - сообщил он.

По его словам, ФСБ РФ продолжает направлять в Украину диверсионные группы для осуществления терактов. "Главными целями являются стратегические объекты жизнеобеспечения, инфраструктуры, также ставится целью убийство отдельных общественно-политических деятелей, конечно, как правило, это какие-то яркие личности - неважно, из власти или оппозиции, лишь бы такое убийство принесло ожидаемый резонанс", - отметил он.

Грицак сообщил, что СБУ предотвратило ряд подобных террористических атак. "За последний месяц СБУ было выявлено три такие группы. В частности, в Харькове 17 июля мы задержали руководителя и главного исполнителя, организатора группы, которую подготовило главное управление генштаба ВС РФ. Они получили задание совершить убийство нескольких общественных и государственных деятелей в Украине", - сказал он, отметив, что не может озвучить их фамилии, поскольку не имеет разрешения от этих лиц на обнародование такой информации.

Еще одна группа была задержана 13 июля в Мариуполе. "Эта группа планировала подорвать одно из подразделений Национальной гвардии Украины. Члены группы были задержаны как раз во время закладки противопехотной мины возле этого подразделения. Мина в Украине такая не используется и не изготавливается, это мина российская", - отметил он.

Также он напомнил о задержании двух диверсантов, которые подорвали автомобиль в Одессе 24 июля. В тот же день был задержан подрывник, на выходе на неподконтрольную территорию Донбасса был задержан его подельник.

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