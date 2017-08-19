Волкер встретится с Сурковым в Минске - Госдепартамент
У спецпредставителя Государственного департамента США по Украине Курта Волкера в Минске запланирована встреча с представителем правительства государства-оккупанта России. Имя помощника российского президента Владислава Суркова в сообщении пресс-службы Госдепа не упоминается, однако о том, что именно он встретится с Волкером, ранее неоднократно сообщали российские СМИ.
"Волкер отправится в Минск, Беларусь, где он встретится с представителем российского правительства для обсуждения российско-украинских отношений 21 августа", - заявили в Госдепе.
В ведомстве добавили, что после Минска Волкер отправится в Вильнюс, где с высокопоставленными правительственными чиновниками обсудит дальнейшие шаги по Украине.
23 августа он прибудет в Киев, где вместе с министром обороны Джеймсом Мэттисом проведет рабочие встречи и обсудит войну в Донбассе.
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На этой неделе близкий к Владиславу Суркову политолог Алексей Чеснаков сообщил, что в Минске может состоятся его встреча с Волкером.
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