Медаль выдала российского десантника в Иловайске: расследование

Волонтерская группа, собирающая доказательства участия российских военных в боевых действиях на востоке Украины, вычислила очередного оккупанта из РФ

Медаль "За Отвагу" выдала очередного российского военнослужащего-контрактника 247-го парашютно-десантного полка, участвовавшего во вторжении регулярных войск ВС РФ и причастного к убийствам бойцов сил АТО под Иловайском в августе 2014 года. Об этом сообщает волонтерская группа расследователей преступлений оккупантов InformNapalm.

OSINT-команда идентифицировала российские подразделения, военные из которых вторглись в Донбасс во время Иловайского окружения.

- 6-я танковая бригада (в/ч 54096, г. Нижний Новгород)

- 31-я десантно-штурмовая бригада (в/ч 73612, г. Ульяновск)

- 74-я отдельная мотострелковая бригада (в/ч 21005, г. Юрга)

- 8-я горная мотострелковая бригады (в/ч 16544, пос. Борзой)

- 247-й десантно-штурмовой полк (в/ч 54801, г. Ставрополь)

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"В эксклюзивных материалах... зафиксированы фото российских десантников из Ставрополя (247-й ДШП 7-й ВДД). Снимки отображают сожженную украинскую технику возле села Горбатенко и видео, снятое через смотровой прибор БМД-2. Видео на страницу профиля в соцсети загрузил Игорь Завалишин, подписав - "Горят танки". Данный ролик отражает эпизод похода десантников 247-го полка на Донбасс (загружено 26 октября 2014 года). В кадрах видно, как горит украинская техника, что говорит о том, что оно снято в период выхода украинской колоны из Иловайского котла 29 августа 2014 года", - говорится в сообщении.

Спустя три года другой контрактник 247-го ДШП Руслан Голышев из Смоленска (дата рождения 21.09.1988) опубликовал фото медали "За отвагу", которую ему вручили по указу президента РФ Владимира Путина от 22.10.2014. Голышев также награжден медалью за участие в российско-грузинской войне 2008 года за подписью командира в/ч 54801.

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"Ни альбом, ни дружественные контакты Голышева не давали понять, при каких событиях была "заработана" данная награда. Однако на странице его профиля в Одноклассниках Голышев самолично сделал подпись под фото: 29 августа 2014 года", - отметили расследователи.

Как отмечает InformNapalm, о видео, которое снял сослуживец Голышева Игорь Завалишин, опубликовано расследователями неслучайно: совпадение обстоятельств съемки и подпись под фото с датой говорит, что Голышев также участвовал в боевых действиях в Украине, в частности в расстреле украинских военных под Иловайском, за что его и представило к награде российское командование.

OSINT - разведка на основе открытых источников (англ. Open source intelligence). Включает в себя поиск, выбор и сбор информации, полученной из общедоступных источников и ее анализ.

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Фото, иллюстрации, схемы: informnapalm.org

23-24 августа 2014 года в Украину вторглась российская армия в составе нескольких батальонно-тактических групп на нескольких участках фронта, что привело в итоге к образованию Иловайского окружения и ожесточенным боям в Донбассе с наибольшими потерями личного состава и техники сил АТО за время российско-украинской войны. Соотношение сил АТО к российским войскам и коллаборантам составляло: личный состав - 1 к 18, танки - 1 к 11, бронетехника - 1 к 16, артиллерия - 1 к 15 и Грады - 1 к 24.

29 августа оккупанты в упор расстреляли выходящие по обещанному оккупантами зеленому коридору колонны сил АТО, убив по меньшей мере 366 человек и ранив 429-ть. 300 бойцов попали в плен. Потери вооружения и военной техники составили около 300 млн грн.





Несмотря на вероломство россиян и крайне неудачный для Украины баланс сил, силы АТО дали бой противнику, уничтожив немало живой силы и техники.

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