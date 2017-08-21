Российский политолог: Из Крыма делают аналог Чечни

Из Крыма готовят еще один электоральный ресурс вроде Чечни, сказал эксперт Федор Крашенинников

Визит президента страны-агрессора РФ Владимира Путина в оккупированный Крым показал, что из жителей полуострова готовят электоральный ресурс для президентских выборов по примеру Чечни. Об этом Радио Крым.Реалии заявил российский политолог Федор Крашенинников.

"У Владимира Путина есть несколько регионов, которые ему очень дороги, - Тува, Санкт-Петербург, Сочи - и Крым один из них. Все, что он там говорил, было адресовано не всей России, а именно жителям полуострова. Разговоры про "российскую Мекку" адресованы, прежде всего, севастопольцам, в этом нет сомнений. Из Крыма готовят еще один электоральный ресурс вроде Чечни, где за Владимира Путина голосует огромный процент населения, где живет его ядерный электорат", - отметил политолог.

19 августа Путин предложил создать во временно оккупированном Херсонесе "русскую Мекку".

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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