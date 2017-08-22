Климкин считает позитивным результат встречи Волкера с Сурковым
Министр иностранных дел Павел Климкин считает позитивными результаты вчерашней встречи в Минске спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова. Об этом сообщает Укринформ.
"Завтра я буду иметь встречу с Куртом Волкером, мы договорились, что любые моменты мы начнем более детально комментировать после этой встречи. Я считаю, что, во-первых, они позитивны, во-вторых, мне очень нравится подход Курта к этому процессу и его всеобъемлющее виденье вместе с нами, каким образом продвигаться дальше и его очень четкая позиция во всех вопросах", - сказал министр.
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Он уточнил, что завтра после встречи со спецпредставителем США "скажет немного больше".
По словам Климкина, в ближайшее время состоится телефонный разговор лидеров нормандской четверки, а вопрос личной встречи лидеров формата пока обсуждается.
"В ближайшее время, очень быстро планируется разговор (лидеров нормандской четверки, - ред.). Смысл этого разговора будет, в том числе в обсуждении вопросов безопасности и освобождения заложников с особым акцентом на безопасность. Но по личной встречи, то этот вопрос обсуждается", - сказал Климкин.
23 августа Волкер прибудет с визитом в Киев, где вместе встретится с руководством страны, а в День независимости вместе с министром обороны США Джеймсом Мэттисом посетит военный парад на Крещатике.
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