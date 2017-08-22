Волкер и Грибаускайте обсудили Донбасс: санкции должны остаться

В частности, речь шла о том, что в условиях продолжающейся оккупации Крыма и российской агрессии в Донбассе Украине нужна международная поддержка

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер встретился в Вильнюсе с президентом Литвы Далей Грибаускайте. Они обсудили вопросы реализации минских соглашений и поддержку украинских реформ. Об этом сообщает пресс-служба президента Литвы.

"В условиях продолжающейся оккупации Крыма и российской агрессии в Донбассе Украине нужна международная поддержка. Крайне важно, чтобы санкции против России, введенные Соединенными Штатами и ЕС, продолжались до тех пор, пока минские соглашения не будут полностью реализованы и Крым не будет возвращен Украине", - сказано в сообщении.

Отмечается также, что соглашение об ассоциации ЕС-Украина, вступившее в силу с сентября, является важным шагом вперед для Украины на европейском пути. "Однако стране по-прежнему необходимо поддерживать осуществление комплексных экономических реформ и реформ правоохранительных органов для борьбы с укоренившейся коррупцией", - сказано в сообщении.

Вчера в Минске Волкер встретился с помощником президента России Владиславом Сурковым.

23 августа Волкер в Киеве вместе с министром обороны США Джеймсом Мэттисом встретится с представителями власти Украины для обсуждения "следующих шагов в дипломатических переговорах по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины".

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.