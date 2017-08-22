Волкер и Грибаускайте обсудили Донбасс: санкции должны остаться
Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер встретился в Вильнюсе с президентом Литвы Далей Грибаускайте. Они обсудили вопросы реализации минских соглашений и поддержку украинских реформ. Об этом сообщает пресс-служба президента Литвы.
"В условиях продолжающейся оккупации Крыма и российской агрессии в Донбассе Украине нужна международная поддержка. Крайне важно, чтобы санкции против России, введенные Соединенными Штатами и ЕС, продолжались до тех пор, пока минские соглашения не будут полностью реализованы и Крым не будет возвращен Украине", - сказано в сообщении.
Отмечается также, что соглашение об ассоциации ЕС-Украина, вступившее в силу с сентября, является важным шагом вперед для Украины на европейском пути. "Однако стране по-прежнему необходимо поддерживать осуществление комплексных экономических реформ и реформ правоохранительных органов для борьбы с укоренившейся коррупцией", - сказано в сообщении.
Вчера в Минске Волкер встретился с помощником президента России Владиславом Сурковым.
23 августа Волкер в Киеве вместе с министром обороны США Джеймсом Мэттисом встретится с представителями власти Украины для обсуждения "следующих шагов в дипломатических переговорах по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины".
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