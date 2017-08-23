Запад-2017: Генштаб откомандирует в Беларусь верификаторов

Два представителя военного ведомства отправятся в следующем месяце наблюдать за ходом совместный учений войск Беларуси и армии страны-оккупанта России

За ходом масштабных военных учений армий России и Беларуси под названием Запад-2017 на белорусской территории будут наблюдать два представителя Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Украинская сторона подтверждает факт приглашения представителей Украины для наблюдения за ходом военных учений Запад-2017, которые должны состояться на территории Республики Беларусь с участием войск Российской Федерации в период с 16 по 20 сентября 2017 года", - говорится в сообщении.

Приглашения также получили военные ведомства Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Швеции и Эстонии.

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Запад-2017 - совместные стратегические учения армий РФ и Беларуси, пройдут с 14 по 20 сентября. Военные РФ начали прибывать в Беларусь в конце июля. Официально заявлено участие до 13 тысяч военных, неофициальные данные говорят о значительно более крупной группировке войск - до 100 тысяч человек. Учения пройдут в два этапа - на территории РФ и на семи полигонах в Беларуси.

Кремль может оставить военных в Беларуси, считают в Генштабе ВСУ. НАТО подозревает, что Москва может использовать учения в качестве "троянского коня".

Граница Украины и Беларуси на карте:

22 августа секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что нельзя исключать применение наступательного киберпотенциала страны-агрессора РФ, в том числе соответствующих подразделений армии, ФСБ и тех, которые маскируются под бандформирования, для реализации общего стратегического замысла Кремля.

Интервью с Муженко: Учения Запад-2017 носят наступательный характер

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