На Полякова надели электронный браслет слежения: фото

Ранее депутат неоднократно отказывался выполнить решение суда и надеть электронный браслет

На фигуранта так называемого янтарного дела народного депутата Максима Полякова надели электронный браслет слежения. Об этом депутат написал на своей странице в Facebook.

"Прошло полтора месяца с момента первой попытки НАБУ одеть на меня электронный браслет. Методом проб и ошибок, с пятого раза, после учета всех замечаний моих адвокатов, которые каждый раз учили работников антикоррупционного органа действовать в рамках закона, заставили их соблюсти процедуры, я как законопослушный гражданин одел электронное средство контроля", - написал он.





Фото: facebook.com/polyakovma

Ранее депутат отказался носить электронный браслет. Он заявил, что НАБУ и САП не выполнили предусмотренных законом действий для того, чтобы предложить ему надеть браслет.

В НАБУ заявили, что детективы бюро неоднократно и разными способами информировали депутата о необходимости явиться для исполнения решения суда и надеть электронный браслет. Правоохранители настаивают, что Поляков должен выполнить решение суда и надеть электронный браслет.

11 июля Рада разрешила привлечь Полякова к уголовной ответственности как фигуранта дела о незаконной добыче янтаря, но не дала добро на его задержание и арест.

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