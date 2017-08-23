Трамп поздравил Порошенко с Днем независимости Украины

Трамп отдельно подчеркнул, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать стремление Украины к восстановлению территориальной целостности

Президент США Дональд Трамп поздравил президента Украины Петра Порошенко с 26-летием независимости Украины и пообещал продолжать поддерживать стремление Украины к восстановлению территориальной целостности. Об этом сообщает пресс-служба Порошенко.

"Со дня провозглашения Украиной независимости 24 августа 1991 года и особенно после Революции Достоинства Соединенные Штаты всегда поддерживали ее стремление стать действительно европейской страной", - отмечается в поздравлении.

Трамп отдельно подчеркнул, что "Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать стремление Украины, а также прилагать усилия вместе с Вами, европейскими и другими единомышленниками для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины".

Президент США передал искренние поздравления и пожелания, подчеркнув, что День независимости является особым моментом для празднования и отмечания уже достигнутых результатов, несмотря на еще существующие вызовы.

Как сообщалось ранее, министр обороны США Джеймс Мэттис прибудет в Киев 24 августа, чтобы отметить День Независимости, подчеркнуть приверженность Соединенных Штатов стратегическому партнерству с Украиной, а также дать некоторые советы по наращиванию потенциала своих сил.

24 августа, кроме Мэттиса, в Украину прибудут также министры обороны Грузии, Литвы, Латвии, Молдовы, Польши, Черногории, Эстонии, а также замминистра обороны Великобритании.

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