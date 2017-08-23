В Минске не достигли прогресса в вопросе пленных - ОБСЕ

По словам спецпредставителя ОБСЕ, обсуждение вопроса пленных - сложная тематика и сегодня по ней конкретных результатов достигнуто не было

Трехстороння контактная группа не добилась серьезного продвижения в обсуждении вопроса обмена пленными. Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик, передает БЕЛТА.

"Трудно сказать, был ли сегодня прогресс в этом обсуждении. Я думаю, что обсуждение этого вопроса - это очень сложная тематика, ведь это связано с людьми и их судьбами. И, конечно, здесь надо действовать со всей ответственностью. Сегодня же говорить о конкретных продвижениях в этом вопросе нельзя", - сказал Сайдик.

Он поприветствовал инициативу посещения задержанных и пленных по обе стороны линии разграничения.

"Я бы хотел поприветствовать инициативу таких визитов. Они необходимы для ознакомления с условиями содержания по обе стороны линии соприкосновения", - отметил спецпредставитель ОБСЕ.

Также сообщается , что в рабочей группе по политическим вопросам состоялся обмен мнениями в свете переговоров нормандской четверки. В частности, обсуждались вопросы, связанные с формулой Франка-Вальтера Штайнмайера и законом об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Ирина Геращенко на своей странице в Facebook сообщила, что украинская сторона сделала конкретное предложение: немедленно освободить всех подтвержденных лиц, но исключительно подпадающих под минские соглашения.



Геращенко также рассказала, что в ходе встречи украинская стороны призвала отказаться от требований освобождения лиц, которые не имеют никакого отношения к конфликту в Донбассе, например - беркутовцев.



"Но есть одно имя, и имя его - Путин...другая сторона шантажирует Украину требованием освобождения откровенных преступников и террористов, которые убивали героев Небесной Сотни или устроили теракты в Одессе и Харькове. Это неприемлемо", - написала она.

Ранее сегодня пресс-секретарь представителя Украины Дарка Олифер также подтвердила, что процесс освобождения заложников остается заблокированным из-за неконструктивной позиции ОРДЛО: их представители хотят освобождения 42 человек, которые не имеют никакого отношения к событиям в Донбассе.

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