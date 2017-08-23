Встреча в Киеве: Порошенко поблагодарил министров обороны

Президент во время встречи в Киеве поблагодарил министров обороны Черногории, Эстонии, Литвы и Латвии за помощь и поддержку Украины

Президент Петр Порошенко во время встречи в Киеве поблагодарил министров обороны Литвы, Латвии, Эстонии и Черногории за решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, передает пресс-служба главы государства.

В частности, Порошенко выразил благодарность министрам других стран за гуманитарную, финансовую и техническую помощь, которая предоставлялась Украине на двухсторонней основе и в рамках трастовых фондов НАТО.

На встрече с министром обороны Литвы Раймундасом Кароблисом, министров обороны Латвии Раймондсом Бергманисом, министров обороны Эстонии Юри Луйком и министром обороны Черногории Предрагом Бошковичем присутствовали также министр обороны Украины Степан Полторак, секретарь СНБО Александр Турчинов и министр иностранных дел Павел Климкин.

Читайте также: Названы иностранные министры, которые приедут в Киев 24 августа

"Участие парадных расчетов и знаменных групп ваших стран бок о бок с украинскими подразделениями в военном параде в честь Дня Независимости - это важная демонстрация нашего единства и солидарности перед лицом общих вызовов", - подчеркнул Порошенко.

Присутствующие обсудили ситуацию в Донбассе и импементацию минских соглашений.

"Мы считаем украинцев героями, которые защищают европейские ценности. Поэтому будем всесторонне помогать и поддерживать Украину в этой борьбе", - заявил министр обороны Эстонии.

Ранее сегодня в Украине также прибыл министр обороны США Джеймс Мэттис.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.