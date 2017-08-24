Госдеп все еще рассматривает вопрос оружия для Украины

В Госдепартаменте сообщили, что вариант предоставления Украине оружия не отброшен, однако окончательно решение еще не принято

Решение по поставкам оружия в Украину в США еще не принято. Об этом сообщила спикер Государственного департамента Хизер Нойерт во время брифинга, сообщает Голос Америки.

"Что касается программы вооружений (для Украины - ред.), решение пока не принято. Мы, знаете ли, не станем сразу же отбрасывать этот вариант, но и не хотим пока его одобрять. По этому конкретному вопросу решение пока не принято", - сказала она.

Нойерт также напомнила, что специальный представитель США Курт Волкер сейчас находится в Украине, перед этим - был в Литве, чтобы обсудить минский процесс.

23 августа Волкер во время пресс-конференции в Вильнюсе заявил, что цель США - восстановить территориальную целостность Украины и ее суверенитет.

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