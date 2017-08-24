Маккейн вновь призвал Трампа дать Украине оружие

Пока сохраняется статус-кво, у России нет причин менять свое поведение, считает сенатор

Сенатор Джон Маккейн cнова призвал президента США Дональда Трампа предоставить летальное вооружение Украине. Об это сообщает The Hill.

"США давно не предоставляют Украине летальное оборонительное вооружение, необходимое ей для сдерживания и защиты от дальнейшей российской агрессии", - заявил Маккейн.

После принятия измененной стратегии в Афганистане Маккейн сказал: "Трамп теперь имеет такую же возможность в отношении Украины".

Сенатор уверен, что предоставление оружия Украине "не противоречит мирному разрешению этого конфликта, а напротив, это важно для его достижения".

"Пока сохраняется статус-кво, у России нет причин менять свое поведение, и мы должны ожидать больше насилия и больше смертей", - сказал он.

Как заявил вчера министр обороны Степан Полторак, Украина еще в 2014 году, в первые дни российской агрессии обратилась ко всем странам мира с просьбой о предоставлении летального оружия. Пока такую помощь оказала только Литва.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.