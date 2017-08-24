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Маккейн вновь призвал Трампа дать Украине оружие

24.08.2017 09:06
Пока сохраняется статус-кво, у России нет причин менять свое поведение, считает сенатор
Маккейн вновь призвал Трампа дать Украине оружие
Джон Маккейн (фото - ЕРА)

Сенатор Джон Маккейн cнова призвал президента США Дональда Трампа предоставить летальное вооружение Украине. Об это сообщает The Hill.

"США давно не предоставляют Украине летальное оборонительное вооружение, необходимое ей для сдерживания и защиты от дальнейшей российской агрессии", - заявил Маккейн.

После принятия измененной стратегии в Афганистане Маккейн сказал: "Трамп теперь имеет такую же возможность в отношении Украины".

Сенатор уверен, что предоставление оружия Украине "не противоречит мирному разрешению этого конфликта, а напротив, это важно для его достижения".

"Пока сохраняется статус-кво, у России нет причин менять свое поведение, и мы должны ожидать больше насилия и больше смертей", - сказал он.

Как заявил вчера министр обороны Степан Полторак, Украина еще в 2014 году, в первые дни российской агрессии обратилась ко всем странам мира с просьбой о предоставлении летального оружия. Пока такую помощь оказала только Литва. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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