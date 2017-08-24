Порошенко: Обсудили с Мэттисом противодействие агрессии РФ

Президент отметил, что подробно проинформировал главу Минобороны США о ситуации с безопасностью в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко и министр обороны США Джеймс Мэттис обсудили во время встречи противодействие российской агрессии в Украине. Об этом Порошенко сообщил на брифинге после переговоров.

"В ходе сегодняшних переговоров мы, безусловно, рассмотрели вопросы противодействия агрессии Российской Федерации против Украины", - сказал он.

По словам Порошенко, это ключевая тема и "наш общий вызов".

Президент отметил, что подробно проинформировал главу Минобороны США о ситуации с безопасностью в Донбассе.

"Вы знаете, что я позавчера вернулся из Донбасса. У нас была встреча с представителями ОБСЕ в Счастье и у нас была очень важная телефонная беседа в нормандском формате, была поддержана позиция Украины, чтобы завтра с 25-го августа объявить прекращение огня, и по этому поводу в нормандском формате было сделано соответствующее заявление", - сказал президент.

Также во время переговоров, по словам Порошенко, стороны обменялись мнениями по усилению международного присутствия в Донбассе. Речь идет о развертывании миротворческой миссии ООН в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.



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