Порошенко: Обсудили с Мэттисом противодействие агрессии РФ
Президент Украины Петр Порошенко и министр обороны США Джеймс Мэттис обсудили во время встречи противодействие российской агрессии в Украине. Об этом Порошенко сообщил на брифинге после переговоров.
"В ходе сегодняшних переговоров мы, безусловно, рассмотрели вопросы противодействия агрессии Российской Федерации против Украины", - сказал он.
По словам Порошенко, это ключевая тема и "наш общий вызов".
Президент отметил, что подробно проинформировал главу Минобороны США о ситуации с безопасностью в Донбассе.
"Вы знаете, что я позавчера вернулся из Донбасса. У нас была встреча с представителями ОБСЕ в Счастье и у нас была очень важная телефонная беседа в нормандском формате, была поддержана позиция Украины, чтобы завтра с 25-го августа объявить прекращение огня, и по этому поводу в нормандском формате было сделано соответствующее заявление", - сказал президент.
Также во время переговоров, по словам Порошенко, стороны обменялись мнениями по усилению международного присутствия в Донбассе. Речь идет о развертывании миротворческой миссии ООН в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
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