США никогда не примут аннексию Крыма - Мэттис

В Киеве прошли переговоры президента Украины и министра обороны США

Соединенные Штаты никогда не принимали и не примут аннексию Крыма Россией. Об этом сказал министр обороны США Джеймс Мэттис на брифинге после переговоров с президентом Петром Порошенко.

"Мы не принимаем и никогда не примем аннексию Крыма Российской Федерацией, а также нарушение со стороны России международно установленных границ. Собственно Россия согласилась с договоренностью о прекращении огня по минским соглашениям и согласилась вывести все свои войска, обеспечивать далее кооперацию по безопасности Европы в рамках минских соглашений", - сказал Мэттис.

Как ранее заявил Порошенко, он обсудили с Мэттисом противодействие российской агрессии в Украине.

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