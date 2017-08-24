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Порошенко наградил 27 иностранцев, в том числе Байдена и Олланда

24.08.2017 15:04
Президент наградил 27 иностранцев за весомый личный вклад в укрепление международного авторитета Украины
Порошенко наградил 27 иностранцев, в том числе Байдена и Олланда
Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко наградил за весомый личный вклад в укрепление международного авторитета Украины, популяризацию ее исторического наследия и современных достижений 27 иностранных граждан. Соответствующий указ опубликован на сайте АП.

К примеру, орденом Свободы награждены бывший вице-президента США Джо Байден, экс-президент Германии Йоахим Гаук и экс-президент Франции Франсуа Олланд.

Орденом князя Ярослава Мудрого II степени награжден бывший премьер Литвы Андрюс Кубилюс.

Орденом князя Ярослава Мудрого V степени отмечен президент немецкого бундестага Норберт Ламмерт.

Орденом За заслуги III степени награждены Любомир Винарь, президент Украинского исторического общества в США; Эмиль Гойсак, учитель украинского языка в школах Польши; Фредерик Доумен, сооснователь нидерландского благотворительного фонда Ноmісо и другие.

Орден княгини Ольги III степени получила немецкий депутат от "зеленых" Марилуизе Бек.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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