Украина повлияла на формирование идентичности Канады - Фриланд

Украинские традиции и культура внесли свой вклад в самобытность Канады

Украинская история, традиции и культура помогли сформировать Канаду как инклюзивное общество. Об этом заявила глава МИД Канады Христя Фриланд на своей странице в Facebook.



"Давайте присоединимся к народу Украины и канадцам украинского происхождения, чтобы отпраздновать историю, традиции и культуру, которые способствовали формированию Канады и ее самобытности как разнообразного и инклюзивного общества. Счастливого Дня Независимости Украины," - написала Фриланд.



Также она добавила, что Канада вновь заявляет о своей "неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, святости ее границ и прав ее народа".



Вчера, 24 августа, министр обороны Польши Антони Мацеревич заявил, что Европа без Украины не будет полноценной ни в политическом, ни в экономическом, ни в военном плане и также подчеркнул, что Польша и в дальнейшем будет поддерживать усилия по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины.



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