Канадская оппозиция выступает за предоставление Украине оружия
Канадская парламентская оппозиция обещает помочь Украине противостоять агрессии РФ и выступает за предоставление ей оборонного оружия. Об этом говорится в поздравлении лидера Консервативной партии Канады и главы официальной парламентской оппозиции Эндрю Шира, передает Укринформ.
"Мы всегда бок о бок будем стоять с Украиной в ее борьбе за свободу. Предыдущее правительство делало практические шаги для помощи Украине, в частности, отправив военных инструкторов, предоставив военную помощь и наложив широкие санкции на российских чиновников, ответственных за войну", - напомнил Шира, подчеркнув, что оппозиция Канады продолжает призывает к дальнейшим мерам, в том числе и предоставлению летального оружия.
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Он также напомнил о "стойкости, храбрости и решительности украинцев, которые продолжают противостоять незаконной российской агрессии".
"Уже третий год миллионы украинцев из Крыма, Севастополя и Донбасса отмечают День независимости, находясь в оккупации, или как беженцы, которые бегут из зоны войны. Тем не менее, в этих напряженных условиях украинцы не отступили от защиты своей страны, а их мужество вдохновляет тех, кто хочет свободы, справедливости и верховенства права", - заявил канадский депутат.
24 августа глава Пентагона Джеймс Мэттис сообщил, что в США утвердили поставку в Украину техники на $175 млн, в том числе спецоборудования для обороны.
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