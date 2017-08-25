Канадская оппозиция выступает за предоставление Украине оружия

В поздравлении с Днем Независимости глава Консервативной партии Канады выразил поддержку Украины и выступил за предоставление ей оружия

Канадская парламентская оппозиция обещает помочь Украине противостоять агрессии РФ и выступает за предоставление ей оборонного оружия. Об этом говорится в поздравлении лидера Консервативной партии Канады и главы официальной парламентской оппозиции Эндрю Шира, передает Укринформ.

"Мы всегда бок о бок будем стоять с Украиной в ее борьбе за свободу. Предыдущее правительство делало практические шаги для помощи Украине, в частности, отправив военных инструкторов, предоставив военную помощь и наложив широкие санкции на российских чиновников, ответственных за войну", - напомнил Шира, подчеркнув, что оппозиция Канады продолжает призывает к дальнейшим мерам, в том числе и предоставлению летального оружия.

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Он также напомнил о "стойкости, храбрости и решительности украинцев, которые продолжают противостоять незаконной российской агрессии".

"Уже третий год миллионы украинцев из Крыма, Севастополя и Донбасса отмечают День независимости, находясь в оккупации, или как беженцы, которые бегут из зоны войны. Тем не менее, в этих напряженных условиях украинцы не отступили от защиты своей страны, а их мужество вдохновляет тех, кто хочет свободы, справедливости и верховенства права", - заявил канадский депутат.

24 августа глава Пентагона Джеймс Мэттис сообщил, что в США утвердили поставку в Украину техники на $175 млн, в том числе спецоборудования для обороны.

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